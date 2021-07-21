Воину оперативно оказали медпомощь / фото president.gov.ua
На Донбассе в результате подрыва на мине ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook
"Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
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