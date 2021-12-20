Состояние одного из раненых тяжелое.

В понедельник, 20 декабря, двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Читайте такжеУгрозы Байдена не помогли: Россия продолжает наращивать войска у границы Украины"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В то же время в штабе ООС не уточнили, где именно произошло событие.

С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе. Кроме этого боевики вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами и гаубицами.

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Автор: Марта Гичко