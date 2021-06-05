На утро 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За сутки 4 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

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По состоянию на 7:00 утра 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, когда Украина получит доступ к оккупированной восточной границе и проведет демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем российских войск. Данилов заявляет, что война на Востоке завершится сразу, как только президент России Владимир Путин уберет российскую технику и военных с оккупированных территорий.

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Автор: Виктория Гордиенко