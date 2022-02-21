Отмечается, что в Донецке разграблено 56 квартир, а в Макеевке – 42.

В оккупированном Донецке и Макеевке начали грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию.

О по меньшей мере 100 случаях мародерства на территории оккупированного Донбасса сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram- канале.

Он показал пост из группы в мессенджере, посвященной теме эвакуации. В нем написано: "Сообщается, что в Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир эвакуированных граждан".

Отмечается, что в Донецке разграблены 56 квартир, в Макеевке – 42. Речь идет именно о жилье эвакуированных людей.

"Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки эвакуированных", – говорится в сообщении.

Эвакуация украинцев из оккупированного Донбасса в Россию

18 февраля главари "ЛДНР" объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Ростовскую область. Для этого организовали их вывоз автобусами.

Путин обещал обеспечить их необходимыми условиями пребывания и выделить по 10 тысяч рублей (более 3 тыс. грн, — УНИАН.).

Однако эвакуированных людей оказалось гораздо больше, чем развернутых мест в пунктах. Всем, кому не хватило мест в укрытиях, отправили в санатории.

20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированные в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.