На Донбассе с начала текущих суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
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В частности, боевики открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Новомихайловки из противотанковой пушки МТ-12. Возле Луганского, Майорского и Водяного противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
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