Точная и качественная работа артиллерии.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по оккупационным войскам. За прошлые сутки наши защитники уничтожили десять воздушных целей. А недавно поступила информация об успехах артиллеристов на Черниговщине. Они совершили точный обстрел и лишили врага доступа к важным ресурсам.

"Рубрика "было — стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков "орков" в Черниговской области встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", — сказано на странице Оперативного командования "Север" на Facebook.

На фото ниже прекрасно прослеживаются результаты артиллерийского удара. Вся техника российских оккупантов горит, а значит – на передовой у путинских террористов будет меньше топлива. Количество жертв среди солдат не указано, но судя по масштабу удара, оно достигает нескольких десятков человек.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: