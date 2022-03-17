Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по оккупационным войскам. За прошлые сутки наши защитники уничтожили десять воздушных целей. А недавно поступила информация об успехах артиллеристов на Черниговщине. Они совершили точный обстрел и лишили врага доступа к важным ресурсам.
"Рубрика "было — стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков "орков" в Черниговской области встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", — сказано на странице Оперативного командования "Север" на Facebook.
На фото ниже прекрасно прослеживаются результаты артиллерийского удара. Вся техника российских оккупантов горит, а значит – на передовой у путинских террористов будет меньше топлива. Количество жертв среди солдат не указано, но судя по масштабу удара, оно достигает нескольких десятков человек.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.