В селе Корюковка жители вышли на улицу.

На Черниговщине, в селе Корюковка, мирные жители вышли на улицу, чтобы остановить танки российских оккупантов.

Советник министра внутренних дел Антона Геращенко показал видео происходящего и отметил героизм украинцев.

"Где и в какой стране вы видели такой пример личного мужества, бесстрашия и героизма?! Российские оккупанты - вас уродов здесь не ждут!", - говорится в сообщении к видео.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только воинские части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

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