Они были военнослужащими.

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе погибло уже 15 женщин.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в комментарии изданию "Гордон".

"За этот период здесь, на территории завода погибло 15 военнослужащих-женщин. Это секретари, повара, [представительницы] тыловых организаций, медики, психологи. 15 женщин", - сказал он.

Ранее жена одного из защитников Мариуполя, рассказала, что заблокированные российскими захватчиками на "Азовстали" бойцы готовятся к последнему бою.

Ситуация на "Азовстали"

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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