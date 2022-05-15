В частности, никаких сомнений объявить этот призыв не было, но организаторам Евровидения украинская делегация заранее сообщила, что такое высказывание прозвучит со сцены.

Группа Kalush Orchestra не боялась возможной дисквалификации с песенного конкурса "Евровидение" в связи с призывом спасти защитников "Азовстали".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк сказал во время онлайн-брифинга для журналистов на платформе ZOOM.

В частности, у него спросили, были ли сомнения во время участия в Евровидении произносить призыв в поддержку украинских защитников с завода "Азовсталь" и что думали о возможной дисквалификации.

"Сомнений не было. Если бы я это не сказал, то жалел бы об этом. Из-за того, что считал это своим долгом, поэтому я считал, что если даже дисквалифицируют, то значит так должно было произойти, но если даже есть один из очень немногих шансов, и мне получится помочь нашим людям, то я лучше его использую", - подчеркнул Псюк.

Солист группы отметил, что самым главным является то, чтобы"каждый человек хотел быть полезным".

"Чтобы каждый человек просыпалась с мыслью, чем я могу сегодня помочь хотя бы одному украинцу, хотя бы Украине в целом хоть чем-то. И это самое главное. Если каждый человек будет с такой мыслью просыпаться, хотя бы (с мыслью) об одной мелочи в день, но каждый день, то это очень нам поможет", - сказал Псюк.

В свою очередь глава украинской делегации на Евровидении-2022 Оксана Скибинская сообщила, что с организаторами Евровидения согласовывали то, что группа после выступления обратится с призывом спасти защитников "Азовстали".

"Могу подтвердить, что да, мы обращались к организаторам с тем, что планируется подобное высказывание в конце выступления", - подчеркнула Скибинская.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, сразу после своего выступления в большом финале призвала спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Также свою поддержку Украине передали словами и другим способом еще несколько участников, в частности Исландии и Германии.

В процессе зрительского голосования организаторы "Евровидения" прокомментировали этот призыв так: "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, которые выражают поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выиграл этот конкурс. На втором месте-британский певец Сэм Райдер с песней Space Man.

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