Появился большой процент пулевых ранений украинских защитников, что свидетельствует о характере боевых действий.

Заполненные отделения и круглосуточные операции - в Днепре спасают раненых защитников. Большинство бойцов сейчас сюда доставляют с Бахмутского и Угледарского направлений. Медики заметили: характер ранений в последнее время изменился. Как именно и о чем это свидетельствует, узнавали журналисты ТСН.

21-летний Богдан рассказал, что получил тяжелое ранение, когда рядом разорвалась мина и выстрелил вражеский танк. Вот как Богдан описывает ситуацию в Угледаре, он говорит, что поля усеяны трупами оккупантов:

"Сейчас, как в начале Бахмута. Копия. Тактика одна и та же. "Мясом" в больших количествах, что людьми, что техникой - тупо идти напролом и щупать каждую посадку. У нас ближайшая дистанция до танка была два метра".

Как выжил на Бахмутском направлении, рассказывает Ярослав с Прикарпатья с позывным "Гуцул". "Птичка" была. Ты ее не увидишь, слышен звук. А за минут пять-десять, точным, прицельным выстрелом", — говорит он.

Врачи оперируют и спасают защитников, они заметили, что в последнее время изменился характер ранений. "Появился большой процент пулевых ранений, что свидетельствует о характере боевых действий. Что боевые действия уже перешли из разряда артиллерийских дуэлей к непосредственному контакту", — говорит врач.

Как доказательство нового характера ранений бойцов на фронте - травма защитника с позывным "Борода". Пуля задела его голову и прошла сквозь руку.

Ситуация в Бахмуте

В город Бахмут Донецкой области, за который идут бои с россиянами, с 12 февраля 2023-го усложнили въезд работникам СМИ.

В американском Институте изучения войны заявляли, что Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии.

Ранее американские чиновники заявляли изданию Bloomberg, что в США считают, что Украине придется отойти из Бахмута.

Отметим, что ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области идут с лета 2022-го года, и украинские защитники мужественно обороняют город-крепость.

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