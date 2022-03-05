С начала войны потери оккупантов составляют более 10 тысяч человек.

Украинские военные перехватили серию телефонных разговоров российских оккупантов со своими семьями, в которых захватчики признаются, что хотят дезертировать.

Аудио в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Россияне жалуются семьям, что, мол, не давали согласия на участие в войне против Украины и хотят вернуться в РФ из-за огромных потерь в боях с ВСУ. Однако российское командование пригрозило солдатам уголовной ответственностью за якобы измену Родине.

Первый разговор

Захватчик: Алло, привет, ну что там?

Мать: Ванька, если тебя вытаскивать, у тебя будет статья – измена Родине – от 20 лет и пожизненно.

З.: Них***я себе.

М. Этот Герцен, командир полка уссурийского, он говорит: Ты его не увидишь, ему будет от 20 лет до пожизненно. Я говорю: они согласия не давали. А он: Так вот у меня пачка бумаги, здесь все их подписи.

С.: Мам, я ничего не подписывал. Х*** с ним, мама, тогда будем сидеть здесь.

Об.: Ваня, держитесь, ну правда. Мы ничего не можем сделать.

Второй разговор:

Захватчик: Алло, это Кирилл.

Родственник: Что там вообще бомбят у вас, что ли?

З.: Ну, нормально, да.

Р.: Так опасно там находиться? А почему ты не думал отказаться, н**й, от военных действий и съ*** домой? Без вариантов?

З.: Да.

Р.: А что ты сказал, одного взвода уже нет в живых?

З.: Три человека осталось.

Р.: И что, просто всех завалили н**й?

З.: Ну да.

Р.: И что, допустим, вообще приехать тебя забрать отсюда, на**й?

З.: Думаю, на**й я сюда приехал, еб***!

Р.: Там вообще н**й можно и остаться, на**й. Так надо, на***и съеб*** оттуда!

З.: Мы, короче, насколько я понял, должны захватить ее по ходу, на**й.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, потом наступит логистический коллапс.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны потери оккупантов составляют более 10 тысяч человек.