Возможно, офицер противника решил сотрудничать с украинской стороной из-за того, что его мучают кошмары с погибшими гражданами Украины, выяснили журналисты.

Российский ракетный корабль "Аскольд" был поражен в Керчи (временно оккупированный врагом Крым) после того, как координаты борта "слил" Вооруженным силам Украины командир МРК "Ингушетия" 41 бригады ракетных кораблей и катеров вражеского Черноморского флота Александр Ермоленко.

За координаты "Аскольда" Ермоленко должны были дать 1 000 долларов, но он "сторговался до 1 500", сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". "Координаты расположения "Аскольда" слил командир малого ракетного корабля "Ингушетия"… Ермоленко. Cам Александр Ермоленко (в. ч. 72165, Севастополь) - коренной крымчанин из Севастополя", - отмечается на канале.

По данным канала, возможная причина сотрудничества Ермоленко с украинской стороной - "кошмары, в которых его преследовали погибшие от ударов мирные жители Украины".

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Журналисты отметили, что именно под командованием Ермоленко экипаж МРК "Ингушетия" запускал крылатые ракеты "Калибр" по украинским гражданским объектам.

В открытых источниках говорится, что Ермоленко является капитаном 2 ранга, он стал командиром корабля "Ингушетия" в 2019 году.

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4 ноября в Крыму слышали мощные взрывы. Позже стало известно, что в Керчи крылатые ракеты атаковали инфраструктуру судостроительного завода "Залив", и получил повреждения МРК "Аскольд". Повреждения корабля можно увидеть на спутниковых снимках. Стоит отметить, что вражеский борт после "прилета" остался на плаву.

Напомним, по состоянию на 9 ноября 2023 года Россия понесла серьезные морские потери - уже уничтожены 20 кораблей/катеров (в том числа флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва"), а также одна подводная лодка.

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