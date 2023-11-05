Ранее ожидали подтверждения результатов успешных ударов крылатыми ракетами по заводу, где находился носитель крылатых ракет "Калибр".

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил успешное попадание в российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" возле оккупированной Керчи.

Об этом Олещук сообщил в Telegram.

"Подтверждаю", - подчеркнул Олещук.

Ранее он сообщал, что ожидал подтверждения результатов успешных ударов крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".

Удар по Керчи

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 ноября, во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Затем появилась информация о задымление в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. "Дымило" и у Крымского моста.

Российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов сообщал, что в районе завода якобы упали обломки. Однако в сети писали о попадании в один из российских кораблей. Вероятно, речь о носителе "Калибров" - корабле" Аскольд", который является "новинкой" Черноморского флота и был спущен на воду только в 2021 году.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку, отмечал, что, вероятно, был поврежден один из российских кораблей. По его словам, это судно еще даже не принимало никакого участия в боевых действиях, а лишь проходило какие-то испытания.

Вас также могут заинтересовать новости: