В любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Сейчас мы не видим признаков того, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста: "Будут ли россияне эскалировать ситуацию, используя оружие массового поражения – ядерное оружие, как они угрожали?", Мотузяник отметил, что ядерное оружие "это так называемый последний козырь РФ".

"Сейчас мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки, а также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают", – сказал спикер Минобороны.

В то же время он добавил, что при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе и "к возможному очень негативному прецеденту". "По состоянию на данный момент мы не прогнозируем этого", – подчеркнул Мотузяник.

"Путин очень хочет где-нибудь бахнуть ядерным оружием"

Так прокомментировал возможность использования РФ ядерного оружия против Украины советник главы ОП Алексей Арестович.

По словам Арестовича, оценив реальную возможность поражения в войне с Украиной, президент России может прибегнуть использованию ядерного оружия как к последнему аргументу. Однако мир не простит российскому диктатору такой шаг.

Как сообщал УНИАН, "ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов захватчиков в боевых действиях против Украины

Ранее в Кремле допустили использование РФ ядерного оружия в случае возникновения угрозы для нее. В свою очередь представитель страны-агрессора в ООН цинично говорит о готовности Путина нажать ядерную кнопку, если ее "спровоцирует НАТО".

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