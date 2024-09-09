Обсуждение может начаться в случае проведения референдума.

Украина не объявляла Курскую область своим субъектом, поэтому и не обязана брать ответственность за ее обеспечение. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Никакой части российской территории как субъекта Украина не рассматривает", - подчеркнул он.

При этом добавил, что РФ - это федеративная страна, где регионы должны иметь определенные права, и Курская область вправе обеспечивать сама себя. Поэтому Украина не обязана брать на себя ответственность.

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Тимочко отмечает, что Украина не объявляла, что Курская область является ее территорией и что ВСУ там на постоянно, но этот вопрос может стать предметом обсуждения.

"Если Курская область как субъект РФ проведет какой-то свой внутренний референдум, или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой, предложениями или решением о включении в состав Украины или взятии их под опеку, то тогда мы можем это обсуждать. Сейчас этой информации нет. Сейчас есть боевые действия с армией РФ и нанесение ударов российской авиации по российской территории, населенным пунктам средствами огневого поражения", - подчеркнул он.

Курская операция ВСУ

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2024 года Силы обороны начали наступательную операцию в Курской области РФ. Сообщалось, что взято на конец августа под контроль более 100 населенных пунктов. Также есть много российских пленных, которые пополнили обменный фонд.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что эта операция помогает Украине не потерять Покровск, поскольку часть российских сил и резервов оттянуты с фронта на Курщину. Он также отметил, что вопрос морального духа является очень важным направлением во время войны в Украине, а Курская операция значительно улучшила моральный дух не только военных, но и всего украинского общества.

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