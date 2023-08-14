Тизенгаузен утверждает, что не будет точно так же мостов через Чонгар и в районе Геническа.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен предрек новые результативные удары по Крымскому мосту и его полное выведение из строя. Далее, по его словам, российская армия будет вынуждена выбирать новый путь для бегства из оккупированного Крыма.

"Керченский мост в ближайшее время скорее всего будет доведен до состояния, когда не сможет пропускать через себя трафик. Две попытки удачные были, несколько, может быть, не столь удачных. Но в общем моста этого не будет", - сказал он в ефире.

Тизенгаузен утверждает, что не будет точно так же мостов через Чонгар и в районе Геническа.

"И придется россиянам там как-то уже размышлять, как убегать из Крыма, как подпитывать свою южную группировку. То есть, этого это факт, что этого моста не будет", - добавил политтехнолог.

Судьба Крымского моста - прогнозы экспертов

Генерал армии Николай Маломуж рассказал, о чем свидетельствуют новые удары по Крымскому мосту и когда ждать его уничтожения. По его словам, решающее время для уничтожения моста - тот период, когда мы будем наступать уже на территорию Крыма и когда будем заходить в Крым.

Значительное повреждение или разрушение незаконно построенного между Россией и оккупированным Крымом Керченского моста приведет к тому, что российские захватчики не смогут обеспечивать свои войска на юге Украины. Зато те российские оккупанты, которые будут находиться в Крыму, окажутся в ловушке, потому что не будут иметь путей для отступления, заявил военный эксперт Валерий Рябых.

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