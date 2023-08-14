По его словам, для этого нужен комплексный подход и большие ресурсы.

Генерал армии Николай Маломуж рассказал, о чем свидетельствуют новые удары по Крымскому мосту и когда ждать его уничтожения.

"Нанесение удара модернизированными ракетами С-200 уже нарушило всю логистику на мосту. Перед этим еще несколько ударов дронов - это еще перекрыли на несколько дней. То есть, мы сейчас проводим тактические атаки на мост с одной стороны, как бы прекращаем на определенное время движения техники и резерва России на территорию Крыма и дальше на юг. А с другой стороны тестируем систему защиты моста каждый раз. И вот этот белый дым - это не дым спрятать танк на поле боя, как некоторые эксперты говорят, - сказал он в эфире.

Маломуж утверждает, что он имеет специфику.

"Насыщение определенными веществами металлизированными, чтобы отвлечь систему наведения от моста: пошла туча и в другую сторону ракета летит и она теряет как бы ориентир и не по мосту идет, а в эту тучу. Они сейчас создали 8 систем защиты: противовоздушной обороны, электроного подавления, дезориентации (дымовая с элементами также нейтрализации наших ракет). Ну и конечно, это физическое, это техника, которая там стоит двух сторон и другие там службы которые работают по контрдиверсии то есть много", - заявил генерал.

По его словам, решающее время для уничтожения моста - тот период, когда мы будем наступать уже на территорию Крыма и когда будем заходить в Крым.

"Тогда есть и смысл ударить по мосту напрочь, чтобы снести и соответственно по черноморскому флоту. Я хочу связать эти две позиции обязательно, потому что тогда завершаем вопросы всех ресурсов. Это нанесение ударов Storm Shadow и SCALP моментом все. Это удары надводными дронами и воздушными дронами, тут же в этот момент удары нашей авиации", - сказал он.

Возможно отвлечение или реальные специальные операций наших диверсантов и разведчиков, которые могут проводить параллельно со всякими действиями в формате для отключения или послабления позиций.

"Вот такой комплексный и подход и такие большие ресурсы: это по 400 кг скажем. А если их будут сотни это десятки тонн упадут на мост, там не надо, чтобы опоры даже полностью развалили. Хотя они развалятся, а будут падать целые пролёты железнодорожные и автомобильные. Этого достаточно и они никогда не возобновят мост, тем более в период активный боевых действий", - добавил генерал.

Дым на Крымском мосту - детали

12 августа около часа дня в районе Крымского моста прогремели взрывы. Взрывы повторились где-то через час. Впоследствии стало известно, что движение автотранспорта по мосту перекрыто. В РФ заявили о попытке ракетной атаки по переправе, отметив, что все было отработано их ПВО. В интернет-сети было распространено фото сильного задымления в районе Крымского моста в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский в вечернем ведиообращении заверил, что Украина не оставит без ответа ни одно преступление российских оккупантов, и задымление Керченского моста является одним из свидетельств этому.

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