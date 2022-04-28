Это был важный логистический объект на пути с Крыма в Мелитополь.

Мост в Акимовке Мелитопольского района взорвали группы Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Это был важный логистический объект, который позволял российским оккупантам наращивать мощь своих подразделений в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.

Информацией об успешной операции поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"Разрушенный мост на фото — результат работы группы Движения сопротивления ССпО ВС Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно через него враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины — в районы, пока еще занятые россиянами", — сообщили в Генштабе.

Маршрут отыгрывал важную роль для усиления вражеских войск в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя. Мост также близко находился к Крыму и плохо поддается ремонту из-за больших габаритов. Совокупность этих факторов повлияла на решение ВСУ взорвать объект. После тщательного планирования операцию успешно выполнили бойцы ССО.

Напомним, о разрушении моста стало известно в четверг, 28 апреля. Местные жители сообщили, что рашисты начали паниковать из-за подрыва. Они установили наблюдение и принялись осматривать всех автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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