Он отмечает, что мониторинговая миссия ООН по правам человека должна продолжать документировать все преступления Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Зеленский поблагодарил Гутерриша за его позицию относительно развязанной Россией войны против Украины.

"Мы ценим ваши попытки привлечь механизмы хороших услуг для деэскалации ситуации. Нужно использовать каждый шанс, чтобы достичь мира. Важно, что сегодня генеральный секретарь лично убедился в военных преступлениях России в Украине, посетив пригороды Киева", - сказал он.

Президент добавил, что они обсудили и тему создания специального международного трибунала по преступлениям России.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека со своей стороны должна продолжать документировать все преступления Российской Федерации, российских военных. Правда заключается в том, что российское вторжение принесло на украинскую землю столько преступлений против мирных людей, против мирных городов, сколько Европа не видела со времен Второй мировой войны. И очень важно, что господин Гутерриш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из города Мариуполя. В частности, и завода "Азовсталь", - сказал Зеленский.

Он отметил, что несмотря на слова президента России Владимира Путина о якобы прекращении военных действий в Мариуполе территория "Азовстали" продолжает подвергаться варварским бомбардировкам российской армии.

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать", - подчеркнул Зеленский.

26 апреля Гуттериш провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

В среду, 27 апреля, в Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" с ООН у России нет.

27 апреля Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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