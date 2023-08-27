Глава государства подчеркнул, что в сентябре международная активность Украины будет не меньше, чем предыдущими неделями.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в сентябре международная активность Украины будет не меньше, чем в предыдущие недели. Глава государства анонсировал очередные оборонные пакеты и новые гарантии безопасности для Украины.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины... первое - наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", - сообщил он в заметке на своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский также рассказал, что скоро Украина планирует начать следующие раунды двусторонних переговоров с другими странами относительно гарантий безопасности. Он также анонсировал присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

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Также президент подчеркнул, что украинская команда готовится к участию в международных мероприятиях, в частности в сессии Генассамблеи ООН.

"Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира - неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам", - добавил он.

Зеленский также отметил, что Украина готовит новую коммуникацию со странами Глобального юга, и подчеркнул, что эти государства будут "слышать" Украину. Он поблагодарил Соединенные Штаты Америки за новые санкции против лиц, которые были привлечены к преступной депортации украинских детей с временно оккупированной территории Украины.

"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их какой-либо связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране - это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире", - написал президент.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, к принятой в июле странами-членами G7 декларации о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже десятки других государств. Впоследствии с каждой из них Украина подпишет двусторонние договоры относительно конкретной военной помощи.

Среди них Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Болгария, Греция, Косово, Латвия, Литва, Северная Македония, Эстония, Люксембург и Черногория. Недавно декларацию подписала и Словения.

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