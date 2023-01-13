Были уничтожены миномет, автомобили и 10 боевых машин пехоты.

Морские пехотинцы за неделю уничтожили 151 оккупанта, два танка и четыре артиллерийские системы.

Об этом сообщил пресс-центр Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook. "За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 151 оккупанта, 2 беспилотных летательных аппарата, 2 танка, 4 артиллерийские системы, 1 миномет, 4 единицы автомобильной техники и 10 боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ВМС ВСУ прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

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В частности, за неделю в рамках Черноморской "зерновой инициативы" девять судов, на борту которых было более 2 тысяч тонн зерна и других продуктов питания, покинули украинские порты.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения украинские военнослужащие уничтожили 114 130 российских оккупантов. 740 - только за минувшие сутки.

Ранее Командование Военно-Морских сил показало, как николаевские морпехи уничтожили тыловой пункт российских захватчиков.

В Офисе президента говорят, что под Бахмутом и Соледаром Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои, Россия могла потерять до 20 тысяч военнослужащих.

По словам министра обороны Алексея Резникова, потери украинских Сил обороны Украины в десять раз меньше, чем у оккупационных войск.

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