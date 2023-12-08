РФ хочет показать, что может применять силу в Черном море, считают в западной разведке.

Британская разведка указала на фактор, который влияет на ограничение эффективности тактических операций авиации РФ возле острова Змеиный.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. Разведка напоминает, что весьма вероятно, что 5 декабря 2023 года российский истребитель военно-морских сил противника Су-24М был сбит украинской ракетой противовоздушной обороны в северо-западной части Черного моря вблизи острова Змеиный.

Так, с лета 2023 года Россия продолжает выполнять опасные ударные миссии с экипажем у острова. В то же время, поскольку остров Змеиный стал символом украинского сопротивления, Россия хочет продемонстрировать, что она может применять силу в Черном море.

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"Предположительно, что экипаж из двух человек был потерян: местопребывание и операционные условия сделали бы успешную российскую поисково-спасательную миссию чрезвычайно сложной. Обе стороны до сих пор несут регулярные потери боевой авиации. В общем, противовоздушная оборона продолжает серьезно ограничивать эффективность операций тактической авиации", - отметила разведка.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные 5 декабря "приземлили" вражеский самолет в районе острова Змеиный. Речь идет о российском бомбардировщике Су-24М.

Вечером того же дня стало известно, что российские захватчики отправили на поиск членов экипажа сбитого бомбардировщика Су-24М свой военно-транспортный самолет Ан-26.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что ликвидация нашими воинами российского самолета Су-24М привело к уменьшению активности вражеской авиации в Черном море.

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