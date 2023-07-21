Оккупанты установили дополнительные морские мины возле украинских портов.

Россия может провести операцию под фальшивым флагом, атаковав корабль в Черном море.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на Aspen Security Forum. "Мы видим некоторые очень тревожные признаки того, что русские рассматривают операции под ложным флагом, которые мы также подчеркивали в преддверии войны, - другими словами, рассматривают способы, которыми они могут совершать нападения на суда в Черном море, а затем обвинят, попытаются обвинить в этом украинцев", - цитирует его CNN.

Тем временем в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов сообщили, что, по данным разведки, Россия установила дополнительные морские мины возле украинских портов.

Видео дня

Белый дом считает, что это часть скоординированных усилий России по оправданию возможных нападений на гражданские суда в Черном море и возложению вины за них на Украину.

Морская блокада Украины: последние новости

Напомним, 17 июля истек срок соглашения о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. В России, несмотря на усилия других стран их переубедить, заявили, что выходят из него.

В ту же ночь оккупанты выпустили по Украине шесть "Калибров" и 35 БПЛА, атаковав юг страны. Каждую ночь они бьют по южным областям, пытаясь разрушить портовую инфраструктуру и зерновые терминалы, а также атакуя гражданские объекты.

Также в России заявили, что с 20 июля будут рассматривать все суда, которые следуют в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов.

В ответ в Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все суда, следующие в направлении портов РФ и украинских портов на оккупированных территориях могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения.

Вас также могут заинтересовать новости: