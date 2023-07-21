Россияне заявили, что провели учения в северо-западной части Черного моря.

Российский Черноморский флот провел учения по изоляции северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В частности сообщается об учебно-боевых стрельбах противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Черного моря.

"Также в ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", – говорится в сообщении.

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Морская блокада Украины – что известно

После взрыва на Крымском мосту 17 июля Россия заявила о выходе из так называемой "зерновой сделки", в рамках которой агрессор обещал не мешать экспорту зерна из Украины. После этого оккупанты начали наносить ракетные и дроновые удары по украинской портовой инфраструктуре, целясь именно в зерновые терминалы.

Кроме того, российское военное командование объявило, что будет считать военной целью любые гражданские суда под любым флагом, которые идут в украинские порты. Таким образом, Россия одним своим заявлением начала морскую блокаду, поскольку теперь торговые суда просто не смогут получить международную страховку, если решатся зайти в украинские порты.

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