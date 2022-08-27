Накануне в Минобороны РФ признали, что темпы наступления на Украине замедлились, но цинично солгали о причине.

Николаевские морпехи из 36-й бригады им. контр-адмирала Михаила Белинского показали, как их реактивная артиллерия 122-мм калибра зрелищно "демилитаризирует" оккупантов на востоке.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в соцсетях.

"Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады точно знают, что на самом деле "замедляет темпы наступления" рашистов. Под адским огнем 122-мм калибра морпехов-артиллеристов славная "гвардейская 200-я" бригада второй армии мира с каждым днем активно "пополняет" свои широкие ряды – говорится в сообщении.

Как сообщалось накануне, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ Шойгу о том, что Россия во "избежании жертв среди мирного населения" замедлила военную кампанию в Украине.

Как УНИАН ранее сообщал, за последние пять дней фиксируется увеличение интенсивности российских атак на Донецком направлении. В британской разведке это объясняют тем, что русские боятся крупного контрнаступления ВСУ.

По словам руководителя пресс-центра ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, "тот самый контрнаступление, который все так долго ждали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях". Она также отметила, что линия фронта на юге Украины является очень подвижной.

В то же время в украинской разведке считают, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне с русскими захватчиками. Вероятнее всего, это сентябрь-октябрь.

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