По данным британской разведки, заявления РФ о попытке "избежать жертв среди мирного населения" – это умышленная дезинформация.

Наступление российских войск в Украине остановилось из-за плохой военной эффективности ВС РФ и ожесточенного украинского сопротивления. Заявления российских официальных лиц относительно попытки "избежать жертв среди мирного населения" не соответствуют действительности.

Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

Как отмечается в сообщении, Сергей Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа, что российские войска делают все, чтобы "избежать жертв среди мирных граждан" в Украине, с этим связанные якобы замедленные темпы "спецоперации".

По данным британской разведки, это умышленная дезинформация. По приказу Шойгу российские войска в Украине неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Отмечается, что российское командование уволило как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 "Искандер" попала в поезд в городе Чаплино, убив по меньшей мере двоих детей. Это, как указывают аналитики, подчеркивает готовность России нанести косвенный ущерб, когда она считает, что ракетные или артиллерийские удары имеют военное преимущество.

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Вечером, 25 августа, число жертв увеличилась до 25 человек.

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