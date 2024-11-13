Пока в стране продолжается война, Украина не справится без мобилизации, считает эксперт.

Реформирование ТЦК и переброска этих работников на фронт, о чем ранее говорили нардепы, не изменит ситуацию на фронте. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Один раз мы уже поиграли в популизм, когда в свое время сняли всех руководителей ТЦК. Это сильно исправило ситуацию? Мы уже сделали так, что в ТЦК отправляли ребят с фронта. Поэтому я бы на месте этого депутата сначала подумал бы о чем говорить, а потом говорил бы. Это ситуацию не может изменить", - сказал Грабский.

Он добавил, что как бы мы не переименовывали центры комплектования, рекрутинговые центры, ТЦК, комиссариаты, надо понимать одно: пока в стране находится война, другого варианта, как мобилизация, в Украине не существует.

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"В любом случае государство будет задействовать жесткие методы проведения мобилизации. Поэтому такие популистские заявления - они являются позорными и недопустимыми в условиях войны. Государство, возможно, будет задействовать еще более жесткие методы для того, чтобы обеспечить наши войска человеческим ресурсом", - добавил Грабский.

Реформирование ТЦК: что известно

Ранее УНИАН писал, что депутат Юлия Яцык сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК и СП в Украине. А из работников, которые несут там службу, создать 10 дополнительных бригад.

Такое заявление резко раскритиковали в 3 штурмовой бригаде. Так, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал это "пустым популизмом", который "не стоит обсуждения". В то же время он добавил, что главная проблема ТЦК и СП - это коррупция и власти надо работать в первую очередь с этим аспектом.

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