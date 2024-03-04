В издании отмечают, что вопрос, как пополнить ряды украинской армии, стал для Зеленского серьезным вызовом.

Президент Украины Владимир Зеленский и высшее военное командование до сих пор не разработали четкий план призыва многих тысяч новых солдат, который критически необходим для борьбы с российскими оккупантами, несмотря на то, что глава государства обещает международным партнерам справиться с боевыми действиями. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что это привело к большим разногласиям в украинском парламенте и обществе, ведь мобилизационная стратегия посеяла панику среди военнообязанных. Мужчины призывного возраста опасаются, что их отправят в плохо оснащенное подразделение или бригаду, где они погибнут.

"Затруднительное положение относительно того, как пополнить ряды, поставило Зеленского перед едва ли не самым большим вызовом для его руководства со времени начала вторжения в феврале 2022 года. Отсутствие четкой мобилизационной стратегии — или даже согласия относительно того, сколько еще войск нужно Украине, — стало причиной увольнения Зеленским своего главного генерала в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский пока не принес никакой новой ясности", — говорится в материале.

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В издании отмечают, что у Сырского была задача провести ревизию имеющихся сил в армии, чтобы найти более боеспособные войска. В Офисе президента заявляли ранее, что из одного миллиона мобилизованных только 300 тысяч воевали на фронте. Однако уже почти через месяц после назначения нового главнокомандующего, никто так и не объяснил, где находятся остальные 700 тысяч и чем они занимаются.

Что об этом говорят украинские чиновники

"Я не знаю, почему Зеленский или его команда до сих пор пытаются убедить общество, что все всегда хорошо. Это не так — особенно с армией", — объяснила депутат от оппозиционной партии "Голос" Соломия Бобровская.

В то же время уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что гражданские военнообязанные мужчины должны понять, что "времени сидеть дома уже не осталось".

"Вполне возможно, что россияне совсем скоро подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит. Если, кроме нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас еще и нехватка личного состава, то это трагедия", — отметил он.

В материале уточняется, что после двух лет полномасштабного вторжения в украинском обществе исчезло желание идти на поле боя. Также многие солдаты получили ранения или устали, что не приводит к значительным успехам украинской армии на фронте.

Проведение мобилизации в Украине

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Украине нужна всеобщая мобилизация. По его словам, государство должно мобилизовать все свои ресурсы и возможности, а не только мужчин.

В то же время советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в Украине будет продолжена мобилизация, а именно фокусируясь на работе с людьми и объясняя, что варианта, кроме защиты страны, больше не существует.

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