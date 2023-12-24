Ранее президент признался, что просил военных предоставить аргументы, почему нужно мобилизовать столько людей.

Украина должна оборонять линию соприкосновения с агрессором общей протяженностью около 3,5 тысяч километров. Именно поэтому нужно мобилизовать аж 500 тысяч рекрутов, чтобы существенно усилить эту линию, заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільне".

"Есть стабилизационные действия, есть оборонительные, есть контрнаступление. Я не буду вдаваться в подробности, но высшее руководство просто хотело дать ответ обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, пожалуйста, нам энное количество людей" - конечно, Кабинет министров и Верховная рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, которых мы хотим мобилизовать?" - объясняет он ранее озвученные президентом цифры.

По его словам, военные попытаются найти нужные аргументы, чтобы убедить и общество, и президента в необходимости мобилизовать людей в возрасте от 25 до 60 лет. Но для этого сначала надо понять, сколько из этих людей являются пригодными для службы, поэтому и нужен воинский учет всех категорий.

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"После этого хотим очертить, как мы будем им сообщать, чтобы это не было как сейчас, на улицах. После этого хотим, чтобы категории людей, которых мы будем просить мобилизоваться, проходили медицинский осмотр. И тогда мы им будем объяснять, где и как они смогут выбрать [военную] профессию", – объясняет Умеров.

Усиление мобилизации в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе президент Владимир Зеленский рассказал, что военное командование просило у него разрешения мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В ответ глава государства попросил предоставить аргументы, почему это нужно сделать.

Сам Зеленский считает, что кроме мобилизации новобранцев важно упорядочить процесс демобилизации тех, кто уже отслужил определенный срок. Также главу государства беспокоит вопрос о ротации и отдыха бойцов, которые проходят службу на передовой.

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