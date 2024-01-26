Адвокат отметил, что эта категория военнообязанных может обратиться в ТЦК с заявлением об отсрочке.

Некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку в пределах общей мобилизации в Украине, в частности мужчины, имеющие ребенка с инвалидностью.

Как отметил адвокат Андрей Карпенко, такое лицо имеет право право на отсрочку от мобилизации, несмотря на то, кого из родителей указано в удостоверении ребенка-инвалида.

Для оформления отсрочки нужно лично явиться ТЦК и написать заявление. 3 собой надо иметь паспорт гражданина Украины, военно-учетный документ, документы, подтверждающие право на отсрочку.

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Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

К заявлению приложите копии таких документов:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

паспорт гражданина Украины матери ребенка;

документы, подтверждающие регистрацию места жительства;

справка о фактическом месте жительства вместе с ребенком;

документы, подтверждающие инвалидность ребенка.

После рассмотрения заявления ТЦК предоставит справку или ответ, которым будет подтверждено право на отсрочку. Также дополнительно в военно-учетном документе может быть сделана запись о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка действует до конца действия военного положения или до момента отмены инвалидности ребенка.

Мобилизация в Украине: другие новости

Военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский считает, что процесс мобилизации в Украине будет жестким. По его словам, страх – это нормальное состояние человека, но каждый должен быть заинтересованным в военной подготовке.

В то же время депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин. Она подчеркнула, что в украинской Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины.

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