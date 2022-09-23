Если не удалось избежать мобилизации - сдавайтесь в плен ВСУ.

В рамках объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мобилизации над украинцами на временно оккупированных территориях нависла угроза. В связи с этим жителям Крыма дали несколько советов, как избежать отправки на войну.

Об этом сообщило представительство президента в Крыму.

Отмечается, что на оккупированном полуострове начались массовые вручения повесток.

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Как избежать мобилизации в армию РФ во временно оккупированном Крыму:

прятаться, "затеряться", саботировать мобилизацию:

избегать получения повесток и звонков от оккупационных властей;

официальные повестки могут поступать также в российские мобильные приложения по предоставлению админуслуг, поэтому нужно удалить эти приложения или для уверенности "потерять" смартфон, изменить номер или временно им не пользоваться;

по возможности уехать из Крыма и РФ;

если нет возможности уехать, но можно спрятаться в РФ, учитывайте риски: на улицах городов установлены камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, поэтому лучше избегать публичных мест;

если не удалось уехать из Крыма, то смените место жительства и не сообщайте о нем никому;

не открывайте дверь незнакомым людям.

Что делать, если вам повестку вручили:

ни в каком случае не приезжать в военкомат;

проверьте перечень заболеваний или травм;

не отказывайтесь от выполнения так называемого "военного долга", а объясните причины, почему вы не можете приехать в военкомат или служить;

если не удалось избежать мобилизации - сдавайтесь в плен ВСУ.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тысяч резервистов, потому что не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже ограниченная мобилизация будет непопулярной среди россиян. Также этот шаг является признанием того, что Москва исчерпала запас добровольцев.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 миллион человек.

Стоит отметить, что военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тысяч человек.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что поспешность Кремля в объявлении частичной мобилизации является "следствием роста внутренних и внешних угроз режиму Путина".

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