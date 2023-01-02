Сейчас пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны.

Российская Федерация планирует объявить о проведении новой волны мобилизации. Эти меры также коснутся жителей временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, так называемая "частичная мобилизация" в России не прекращалась, несмотря на заявления высшего военного руководства РФ. На самом деле эти "частичные" мероприятия являются масштабными и не имеют исключений.

В ЦНС предупредили, что в начале 2023 года враг планирует новую волну мобилизации. Она будет касаться и жителей временно оккупированного юга Украины.

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"Сейчас пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. В то же время будут усилены мобилизационные мероприятия. На ВОТ (временно оккупированных территориях – ред.) призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для "новых регионов РФ" в Кремле (делать – ред.) не будут", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий игнорировать паспортизацию врага, а также немедленно покинуть регион и выехать за пределы РФ.

"Не становитесь для врага ресурсом", – подчеркнули в Центре.

Мобилизация на оккупированных территориях

Военные комиссариаты оккупантов в Крыму начали проверку списков лиц, подлежащих призыву по мобилизации в этом году. Речь идет о лицах, которые еще не принимали участия в боевых действиях в Украине.

Кроме того, во временно оккупированном Геническе, который российские захватчики сейчас считают "столицей" Херсонской области, оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в "полицию".

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