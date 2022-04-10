На захваченной части Донбасса работают несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт в поисках мужчин призывного возраста, поделились в Минобороны.

Российская Федерация мобилизует с ОРДЛО лиц, которые вообще не подлежат призыву, в первую очередь, это касается сотрудников "стратегических предприятий", которым до этого времени гарантировали "бронь".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

Также снята "бронь" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

В разведке информируют, чтобы повысить "эффективность" мобилизационных мероприятий, сотрудникам автоинспекции "ЛНР" предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работают несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки мужчинам, находящимся в автомобилях.

Сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (от 18 до 65 лет).

"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, который не подлежал военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии", - сообщили в разведке.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину 24 февраля рано утром.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем и мирное население, в частности, атаковал мирные города - Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Херсон, Сумы и Житомир.

Генштаба ВСУ в начале апреля сообщил, что РФ начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне в Украине около 60 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: