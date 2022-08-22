Аналитики Института изучения войны (ISW) на днях обратили внимание на раскол в рядах пророссийских боевиков на Донбассе. Эксперты сослались на видео, на котором участники незаконного формирования "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР". А в сети уже появились шутки о том, что "ЛНР" уже пора даже объявить "ДНР" войну.

Кроме того, теперь раскол произошел не столько в рядах пророссийских боевиков, а между местным населением оккупированного востока и непосредственно Россией и ее кураторами в "республиках". Дело в том, что уже несколько месяцев на Донбассе продолжается принудительная мобилизация, и россияне не выпускают мужское население ни с "ДНР", ни с "ЛНР". Поэтому мобилизованные "добровольцы" в конце концов публично отказались идти воевать.

По словам жителей оккупированных территорий, процесс "призыва" больше похож на задержание или даже похищение людей. Происходит это, примерно, так: представители "МГБ" и "местной комендатуры", передвигаясь по улицам по несколько человек, задерживают прохожих в людных местах, например, на рынках или возле детских садов. Конечно, только в том случае, если российскому патрулю удается догнать свою потенциальную жертву. Ведь, судя по распространенным в сети видео, мужчины на удивление быстро от них убегают.

Кроме бега жители Донбасса спасаются от россиян юмором

Если же ноги подвели и "мобилизация" состоялась, мужчин без права отказаться сразу же отправляют на фронт. Поэтому не удивительно, что теперь весь оккупированный восток Украины, даже те, кто раньше был лоялен РФ, ненавидит российских военных.

Кроме бега жители Донбасса спасаются от россиян юмором. В последнее время в местных интернет-пабликах появились целые подборки мемов о принудительной мобилизации. Например, одна из них посвящена темно-зеленому автобусу ВАЗ, в который патрули забирают не слишком прытких "добровольцев". Местные называют его "такси-минутка", мол, быстро доставит "в один конец".

Другой объект насмешек - патрульные "МГБ"-шники. Одного из них местные прозвали "Пуджем" - из-за похожести на персонажа-мясника из известной компьютерной игры. Где именно территориально патрулирует "Пудж", который может поймать и отправить "на мясо", сообщают в телеграмм-канале "Мобилизация ЛДНР Онлайн": "9:15, Квартал Гаевого — "грибники"", "15:00, осторожно: "матрешки" на Центральном рынке".

Даже самые пророссийские жители региона начали признавать, что Россия оказалась не спасительною

Более того, места "охоты" на "добровольцев" местные жители осторожно фиксируют на видео и публикуют в интернете. Мобилизация настолько активна, что только в августе в сети появилось около сотни таких видео. В комментариях к ним уже шутят, что мужчины с ОРДЛО уже могли бы партизанить или сотрудничать с СБУ: наблюдать за тем, что делают пророссийские боевики, и выкладывать это в сеть.

Сейчас из-за этой ситуации Луганск и Донецк уже похожи на города-призраки: на дорогах почти исчезли автомобили, а по улицам передвигаются только женщины. По словам экс-участника ТКГ в Минске Дениса Казанского, "ЛДНР" уже можно переименовывать в "женские народные республики". Более того, если на Донбассе Россия попытается провести фейковый референдум, запланированный на осень, на него придут только женщины, к тому же очень разъяренные.

Масла в огонь недовольства добавила одна из телепередач на российском "ОРТ", в которой принудительную мобилизацию в ОРДЛО назвали... обычным фейком

Кстати, женщин на Донбассе и вправду опасаются. В соцсетях мужчинам советуют выходить из дома исключительно в сопровождении трех-четырех женщин. Ведь именно девушкам удается "отбивать" (в прямом смысле, в драке) вынужденных "добровольцев", такие случаи уже известны.

Даже самые пророссийские жители региона начали признавать, что Россия оказалась не спасительницей: луганчан и дончан россияне считают "хохлами" и отправляют на фронт "на мясо". Самые инфантильные из них даже попытались инициировать несколько душещипательных петиций в своих вожаков…

Масла в огонь недовольства добавила одна из телепередач на российском "ОРТ", в которой принудительную мобилизацию в ОРДЛО назвали... обычным фейком. Мол, никакого принуждения нет, потому что это российским пропагандистам подтвердил "итальянец", который, кроме всего, похвастался открытием собственной пиццерии в "ЛНР".

На Луганщине уже планируют сжечь ту пиццерию. И, кто знает, может, это станет началом большого сопротивления России.

Анастасия Светлевская