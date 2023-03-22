Принудительно мобилизованных призывают обращаться на линию "Хочу жить".

В оккупированном российскими захватчиками Крыму вербуют в армию пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, из-за этого на оккупированном полуострове возник кадровый дефицит. Чтобы решить эту проблему, российским захватчикам приходится убирать возрастной ценз для пожарных и спасателей.

"Центр национального сопротивления обращается к принудительно мобилизованным жителям временно оккупированных территорий. У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться по контактным номерам телефона по горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - напомнили в ЦНС.

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Мобилизация в Крыму

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. В начале ноября он объявил о ее заврешении, однако скрытая мобилизация продолжается.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в оккупированном Крыму большинство мобилизационных повесток расписали на киримлы.

В конце ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Крыму начали вручать под подпись повестки о мобилизации. В начале 2023 года они заявили, что мобилизация на полуострове продолжается.

В украинской разведке говорят, что сейчас оккупанты готовятся к обороне, оборудуя фортификационные сооружения и линию обороны.

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