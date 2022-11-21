На полуострове не выполнен план по мобилизации в ряды оккупационной армии.

В оккупированном Крыму с сегодняшнего дня, 21 ноября 2022 года, начали вручать под подпись повестки о мобилизации.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00, на временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия по скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Отмечается, что в Симферополе 19 ноября состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. По данным Генштаба, главным вопросом "этого сборища" было невыполнение определенных количественных показателей по мобилизации.

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С целью решения указанной проблемы с 21 ноября представители так называемых военных комиссариатов и полиции начали вручение жителям Крыма повесток под подпись.

Война в Украине: что происходит в Крыму

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что с военной точки зрения сейчас идет переформатирование захваченного Российской Федерацией полуострова Крым в остров.

Ранее сообщалось, что бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны россиян.

При этом военный эксперт Петр Черник считает, что Крым нельзя вернуть Украине дипломатическим способом, единственный путь деоккупации – боевые действия.

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