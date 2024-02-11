Сейчас в Украине в три раза больше 40-летних мужчин, чем 20-летних, пишут журналисты.

Снижение призывного возраста в Украине в будущем может поставить под угрозу безопасность и экономику страны, пишет The New York Times.

В статье о том, как Украина ищет способ полонить ряды Вооруженных сил, а также обеспечить отдых военнослужащим, которые с начала полномасштабной войны защищают страну, говорится, что снижение призывного возраста позволит отправить в бой "более стройных и здоровых солдат", однако это создаст долгосрочные риски для поддержания численности населения Украины.

"Как и в большинстве бывших советских республик, в Украине мало 20-летних, потому что рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 1990-х годов. Из-за этого демографического спада сейчас в Украине в три раза больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет," - отмечают журналисты.

Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные потери в боях, может привести к сокращению рождаемости. Это, в свою очередь, через десятилетия приведет к сокращению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста, поставив под угрозу безопасность и экономику страны.

Угроза демографического кризиса: что известно

Ранее старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк заявил, что "нормальным сценарием" для страны будет, если в следующие 10 лет население составит 30 миллионов человек.

А директор Института Элла Либанова считает, что Украине грозит депопуляция - 40 миллионов населения можно достичь лишь путем мощной иммиграции.

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