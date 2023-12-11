Число жителей Украины сократится.

В следующие 10 лет население Украины может составить 30 млн человек. Таким прогнозом поделился демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

Как он отметил в интервью РБК-Украина, такое количество населения позволит стране нормально функционировать и развиваться. Однако достичь этого можно лишь при определенных условиях.

"Скорее всего, население Украины будет приближаться к 30 миллионам. И это при условии, если будет эффективная миграционная политика. Тогда можно будет на этом уровне более или менее стабилизироваться", – объяснил он.

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При этом Позняк утверждает, что это "более или менее нормальный" сценарий. Отметка в 30 млн не является уровнем обезлюдения. Освоение территории можно поддержать на достаточном уровне, говорит демограф.

"Тем более что у нас часть приграничных с государством-агрессором территорий будет оставаться все равно беспокойными и не сильно населенными", – сказал ученый.

Какое-то количество населения нужно поддерживать и на востоке страны. Однако высокая плотность заселения этих территорий может быть опасной для самих жителей.

"Соответственно, при таких условиях 30 миллионов населения будет достаточно для поддержания обитаемости во всех регионах", – подчеркнул Позняк.

В то же время он отметил, что минимальным количеством населения, которое уже может быть критическим для функционирования государства, является отметка в 20 млн.

Население Украины: что нужно знать

На начало 2022 года население Украины превышало 37 млн человек. По состоянию на начало мая 2023 года, по данным Украинского института будущего, постоянное население Украины составляло 29 млн человек.

В то же время президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в августе 2023 года привел прогноз, согласно которому из-за военной агрессии РФ и эмиграции в 2030 году население Украины сократится с 37 до 32 миллионов. Численность рабочей силы в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, что меньше, чем в 2021 году, когда она составляла 17,4 млн человек.

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