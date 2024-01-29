Украинцы вряд ли вернутся домой после войны, считает Элла Либанова.

В Украине не будет 40 миллионов населения, ведь украинцы вряд ли вернутся назад, даже если война закончится.

Властям нужно откровенно сказать нации, что государству грозит депопуляция, считает директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Нас не будет 40 миллионов. Тем более, не будет 52, как 1 января 1993 года. Давайте забудем об этом. Мы можем достичь 40 миллионов населения? Можем. Но путем мощной иммиграции", - заявила Либанова Lb.ua.

Директор Института предполагает, что украинцы не готовы к столь массовым изменениям: смешиванию с другими культурами и религиями, образом жизни отдельных этносов. "Но мы не потому нетолерантны, что такими родились. Мы просто никогда не жили в полиэтнической среде", - подчеркнула Либанова.

По ее данным, после вторжения России в 2022 году за границу выехало 6 миллионов украинцев. Если приплюсовать к этому количеству трудовых мигрантов, которые еще раньше уехали работать за пределы Украины, у нас выйдет цифра в девять миллионов украинцев, которые вряд ли вернутся назад, акцентировала Либанова.

По ее мнению, если и удастся в будущем достичь 40 млн населения, то речь пойдет не о политической нации украинцев.

Либанова говорит, что самый позитивный вариант - чтобы вернулась в Украину хотя бы половина уехавших. "Моя мечта - чтобы вернулась половина. Если вернется половина, это будет замечательно", - констатировала она.

В Украине сокращается население - будут одни пенсионеры

В августе 2023 года президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сделал негативный прогноз относительно будущего количества населения Украины. Учитывая анализ КЭШ, в 2030 году оно уменьшится с 37 до 32 миллионов украинцев.

Есть опасность, что уже через несколько лет в стране будут преобладать пенсионеры. Работающих граждан не будет хватать для обеспечения Пенсионного фонда и экономики, заявлял Милованов.

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