В рядах защитников нашего государства нужны мотивированные и патриотически настроенные люди, отметил эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что мобилизация в Украине будет усилена, но, к сожалению, сейчас в нашем государстве есть определенное количество мужчин, которые непригодны для службы, поскольку они "латентные сепаратисты".

В рядах защитников Украины нужны патриотически настроенные и мотивированные граждане, а люди с улицы могут оказаться, например, агентами спецслужб противника, рассказал эксперт в комментарии ТСН.uа. "В любом случае будут приняты соответствующие решения по усилению мобилизации", - поделился мнением собеседник.

Коваленко добавил, что РФ имеет гораздо больший мобилизационный ресурс, а Украина, соблюдая несколько условий, может сделать так, чтобы количественное преимущество захватчиков не было критическим.

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"...Наша задача, кроме мобилизации, улучшать систему управления ресурсами, техническое обеспечение. Комплексно это сможет создать паритет даже при условии, если у россиян будет количественное преимущество...", - подчеркнул обозреватель.

Важные новости Украины о мобилизации - сейчас это стоит знать

Мобилизация объявлена после того, как РФ осуществила на нашу землю полномасштабное вторжение. В начале ноября в The Economist была опубликована статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в которой говорилось, что надо расширить категории граждан, которые могут быть мобилизованы.

Позже начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что сейчас в украинском государстве военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые годны по состоянию здоровья проходить военную службу и не имеют причин для получения отсрочки.

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