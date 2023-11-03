В Украине мобилизация продолжается в плановом режиме, отметил руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск армии нашего государства.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается. В Вооруженных силах Украины объяснили, изменились ли подходы к мобилизации военнообязанных граждан с 1 ноября, и назвали проблему.

В Украине военнообязанные - это мужчины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья проходить военную службу и не имеют причин на получение отсрочки. Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона прокомментировал вопрос, есть ли какие-то изменения в том, кто может быть мобилизован с 1 ноября этого года.

"Я не понимаю, откуда взялась цифра именно 1 ноября. Все как было, так и продолжается. Мобилизация в Украине продолжается с 2022 года с февраля месяца, продолжается в плановом режиме. Наши военнообязанные граждане, это мужчины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья проходить военную службу по мобилизации и не имеют причин на получение отсрочки. Если есть причины получить отсрочку, гражданину нужно явиться в свой территориальный центр комплектования, предоставить соответственно документ, подтверждающий это право и заниматься дальше своими делами",- акцентировал Фитьо.

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Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск отметил, что призыв ко всем украинцам несколько недель назад прийти и обновить данные в территориальных центрах комплектования, сделан с целью уточнения данных о состоянии военнообязанных. Но из-за того, что "наши граждане, к сожалению, часто становятся жертвами дезинформации из неофициальных ресурсов, иногда некоторая возникает путаница".

"На самом деле, мы обращались, чтобы военнообязанные люди, которые еще не обновили свои данные и не были в ТЦК, это сделали. Соответственно, явились в территориальные центры комплектования и обновили о себе данные. Именно самая большая проблема в том, что по учету в территориальных центрах комплектования человек по состоянию здоровья годен, по документам может проходить военную службу, а когда этот человек был в соответствии с мероприятиями оповещен и приглашен в центры комплектования, оказывается, что у него есть причина на получение отсрочки. Но мы об этих причинах, к сожалению, ничего не знали, поскольку этот человек свои данные не обновлял", - подчеркнул Фитьо.

Он добавил, что без обновления гражданами данных, сложно выяснить имеющийся кадровый ресурс военнообязанных.

"Именно в этом и заключается проблема. Именно поэтому мы просим всех обновить свои данные, чтобы мы понимали, какие ресурсы есть на самом деле. Кто имеет право на отсрочку, кто имеет троих несовершеннолетних детей, у кого состояние здоровья не позволяет проходить военную службу, например, на передовой, но он может выполнять определенные задачи в тылу или в другой сфере Сил обороны", - пояснил Фитьо.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск резюмировал, что процесс обновления данных в территориальных центрах комплектования продолжается и большинство украинцев проявляют сознание, что защита страны - это основная задача, которая также прописана в Конституции Украины.

Важные новости - мобилизация продолжается, и это стоит знать:

Как сообщал УНИАН, 1 ноября появилась информация, что Минобороны разработало концепцию реформы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, по данным издания Forbes, планируется изменение способа учета военнообязанных.

О необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию, заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в своей статье для The Economist. Он отметил, что в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Ранее представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский высказывал мнение о том, что сейчас в Украине нет необходимости расширять, ускорять или увеличивать количество мобилизационных мероприятий.

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