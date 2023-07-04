В новом выпуске расскажут об обороне Николаева от российского нашествия, команде главы области Виталия Кима и первых днях после подрыва Каховской ГЭС

В эту пятницу, 7 июля, в 21:40 "1+1 Украина" покажет новый выпуск "Мосейчук+" авторского проекта Натальи Мосейчук. Зрителей ждут откровенные истории об украинцах - людях, которые влияют на судьбу нашей страны, которые своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее. Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и платформе Киевстар ТВ.

В третьем выпуске ведущая "1+1 Украина" впервые посетит Николаев - город-герой, который стал настоящей неприступной крепостью на пути российских захватчиков во время полномасштабного вторжения. Съемка эпизода происходила на следующий день после подрыва Каховской ГЭС. Зрители увидят эксклюзивные кадры с совещания в Николаевской ОВА и заседания штаба Снигиревской территориальной общины в первые дни после подрыва Каховской ГЭС, экскурсию по недостроенному ракетному крейсеру "Украина", который является близнецом затопленной "Москвы" и интервью с теми, благодаря кому удалось удержать город от российского нашествия - главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, генералом Дмитрием Марченко, полковником СБУ Романом Костенко.

В разговоре с Натальей Мосейчук Виталий Ким вспомнит, как оккупанты пытались выйти на переговоры и договориться с ним о сдаче Николаева:

Мне предлагали пару миллионов долларов, чтобы я два-три дня не брал трубку"

А также расскажет о разговоре со своей командой в первый день полномасштабного вторжения.

"Ребята, что на Антоновском мосту отстреливались с одной пушкой, погибли. Они дали еще сутки Николаеву, которые были очень необходимы в то время. Я бы сказал, что это были решающие сутки, за которые мы смогли организоваться, не поддаться панике. Это было очень важно", - сказал глава Николаевской ОВА.

Об обороне Николаева, первых днях после подрыва Каховской ГЭС и о будущем региона после победы смотрите уже в эту пятницу, 7 июля, в 21:40 в третьем выпуске "Мосейчук+".

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