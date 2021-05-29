По данным наблюдателей, соблюдение режима "тишины" может способствовать уменьшению насилия, однако угрозы для мирных жителей все равно остаются.

Мины, боеприпасы и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей в войне на Донбассе.

Об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В 2020 году впервые с момента, когда миссия начала систематически отслеживать количество жертв среди гражданского населения, основной причиной смерти и ранений мирных жителей в охваченных конфликтом районах стали мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы", - сообщает миссия.

С ноября 2019 года по март 2021-го миссия подтвердила информацию о 76 жертвах среди гражданского населения (20 погибли и 56 получили ранения) из-за срабатывания мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Более 85% раненых или погибших - взрослые мужчины (56) и мальчики (9), остальные - женщины (10) и одна девочка.

"Мирные жители гибнут и получают ранения в результате срабатывания мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов во время занятий повседневными делами. Более половины случаев (44), подтвержденных и задокументированных миссией в течение отчетного периода, - это случаи, когда мирные жители находили боекомплект, гранаты или другие НРБ, которые срабатывали из-за неправильного обращения или во время попыток их разобрать, в частности, с целью получения деталей на продажу металлолома, пытаясь заработать себе на жизнь", - говорится в отчете.

Читайте такжеРоссия сократила мандат миссии ОБСЕ на границе с УкраинойВ то же время 66 мирных жителей за этот же период стали жертвами обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

"Поворотной точкой было внедрение с 27 июля 2020 года мер по усилению режима прекращения огня, согласованных на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля. С 27 июля по 31 декабря 2020 года СММ подтвердила информацию о трех жертвах среди гражданского населения в результате обстрела из стрелкового оружия и тяжелого вооружения по сравнению с 37 жертвами от срабатывания мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Моменты, когда подтверждается приверженность соблюдению режима прекращения огня, могут способствовать снижению уровня насилия, однако угрозы для мирных жителей все еще остаются", - отмечает СММ.

В отчете также сообщается, что миссия зафиксировала уже более 34 тыс. мин, установленных по обе стороны от линии соприкосновения, и Украина при этом остается одной из наиболее сильно загрязненных минами стран мира.

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Автор: Катерина Комолова