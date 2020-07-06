Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, введение миротворцев ОБСЕ может быть беспрецедентным случаем.

Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на временно оккупированные Россией территории Донбасса.

Об этом в эфире "Свобода слова" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно. Мы не возражаем, главное, чтобы там были готовы", - сообщил Резников.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос размещения миротворческой миссии на границе с Российской Федерацией будет обсуждаться в "нормандском формате".

В апреле 2020 года постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что считает введение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время является малореалистичным.

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