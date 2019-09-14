Украина согласится на миротворцев на Донбассе при определенных условиях - Пристайко

Глава МИД отмечает, что Россия продолжает не соглашаться с видением Украины по миротворческой миссии.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Глава МИД сказал, что украинская сторона поднимает вопрос введения миротворческой миссии, которая не предусмотрена Минскими соглашениями.

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При этом министр заявил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в Минских соглашениях.

"Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко.

При этом министр сказал, что реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины и заявляет, что "мы согласились на очень ограниченную миссию на границе".

"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - заявил Пристайко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно введения миротворцев, однако очень осторожен с этим.

"Я не хочу, чтобы на Донбассе был абхазский сценарий, было Приднестровья", - подчеркнул он.

Зато, по мнению Зеленского, на границе между Украиной и РФ миротворцы были бы очень уместны.