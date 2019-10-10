Миротворцы могут разместиться на границе между Украиной и Россией - Зеленский

По словам президента, вопрос размещения миротворцев будет обсуждаться в "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вопрос размещения миротворческой миссии на границе с Российской Федерацией будет обсуждаться в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

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"По поводу миротворцев - поднимается этот вопрос. Я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в "нормандском формате". Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе, может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией", - сказал Зеленский.

"Я в целом говорю, что если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - добавил президент.