Постпред Украины в ООН считает малореалистичным размещение миротворцев на Донбассе

Сергей Кислица отметил, что миротворцы ООН заходили на территории после того, как конфликтующие стороны достигали какого-то мирного соглашения и было длительное прекращение огня.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица считает, что проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время малореалистично.

Об этом украинский дипломат заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, вопрос размещения миротворцев на Донбассе остается актуальным.

"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", - сказал Кислица.

Также он отметил, что миротворцы ООН заходили на территории после того, как конфликтующие стороны достигали какого-то мирного соглашения и было длительное прекращение огня.

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"На самом деле, "миротворческими" эти операции называются только в русском языке. На всех языках ООН, кроме русского, они называются операциями по "поддержанию мира". И это не просто игра слов. ООНовские операции - они о поддержании мира, все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны или сами, или при посредничестве ООН или отдельных стран достигали какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня. И тогда, когда это все есть, тогда и появляются ООНовцы, которые поддерживают мирный процесс. ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то "принуждать к миру", как это понимают россияне. А мы видели, что такое "принуждение к миру" на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров сейчас невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе", - добавил Кислица.