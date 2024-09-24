Один из западных чиновников назвал документ "списком желаний".

В плане победы президента Украины Владимира Зеленского нет настоящих сюрпризов и он "кардинально не изменил ситуацию". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с документом западных чиновников.

Отмечается, что западные официальные лица пытались снизить ожидания относительно плана прекращения войны, который Зеленский представит в Нью-Йорке на этой неделе, заявив, что они не видят в нем прорыва в конфликте с Россией.

"Негативная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в должность после выборов только через шесть недель", - говорится в статье.

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Собеседники издания высказали предположение, что настало время для нового раунда контактов "с Путиным, то ли Зеленским, то ли другими странами".

"Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия продолжает производство оружия, которое может использоваться за пределами Украины"

Журналисты подчеркивают, что пока нет никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей Группы 20 в Бразилии, запланированной на ноябрь.

"Западные лидеры пока сигнализировали, что они не желают идти гораздо дальше в удовлетворении требований Украины по еще более совершенному оружию. Официальные лица США, например, пытались развеять надежды, что они одобрят просьбу Киева использовать свои ракеты большой дальности для поражения целей в глубине российской территории", - констатирует издание.

Мирный план Зеленского - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, в чем суть плана победы. Глава государства отказался раскрывать детали шагов, необходимых для обеспечения справедливого и прочного мира, до непосредственной их презентации президенту США Джо Байдену, но дал понять, на что рассчитывает украинское правительство. В частности, там нет пункта о переговорах с Россией.

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