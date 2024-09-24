Отмечается, что ситуация на местах и ​​международный контекст побуждают президента Украины придумать способ положить конец войне, "не складывая оружия".

Возможность мирных переговоров между Украиной и Россией остается крайне неопределенной, поскольку предстоящий путь по-прежнему полон ловушек. Как пишет Le Monde, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с планом попытаться поставить свою страну в положение силы и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Издание указывает, что 25 сентября Зеленский выступит с трибуны ООН, а на следующий день он должен представить президенту США Джо Байдену план победы Украины. Речь идет о новых военных усилиях при поддержке западных союзников, добавили в Le Monde.

"Мы еще далеки от чего-то конкретного, но люди начинают думать о завтрашнем дне", - заявил высокопоставленный дипломат.

Как пишет Le Monde, ситуация на местах и ​​международный контекст, начиная с избирательной кампании в США, побуждают Зеленского и некоторые западные столицы придумать способ положить конец войне, "не складывая оружия".

"Переговоры рано или поздно обретут форму, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены", - сказал в частном порядке один европейский министр иностранных дел, который обычно входит в число самых жестких по отношению к Москве.

Указывается, что российские войска наступают на Донбассе, и "интенсивные бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры предвещают ужасную зиму для гражданского населения".

"Перед любыми переговорами идея состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы поставить Украину в положение силы. Требования Украины в этом отношении были встречены неоднозначной реакцией ее союзников. США возобновили поставки оружия с апреля после месяцев тупика в Конгрессе, но остается неопределенность относительно намерений Трампа, если он вернется в Белый дом", - говорится в публикации.

Переговоры с Россией - заявление Зеленского

Напомним, пункта о переговорах с Россией в плане победы Украины нет, заявил Владимир Зеленский

По его словам, этот план направлен на "укрепление Украины" с целью заставить Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях.

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