'Боремся за право на жизнь': фронт далек от надежд о мирном соглашении, - NYT

Военные убеждены, что бои будут продолжаться до тех пор, пока война не станет слишком дорогой для Кремля.

Линия фронта в Украине - это мир, далекий от мирных переговоров. Украинские военные постоянно сталкиваются с беспилотниками, снайперами и минными полями, что заставляет их оставаться в состоянии постоянной боевой готовности, говорится в репортаже The New York Times.

Именно поэтому командир 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Дмитрий Палиса призвал своих солдат не расслабляться из-за разговоров о возможном прекращении огня.

"Они начинают расслабляться, начинают передумывать, надевают розовые очки, думают, что завтра будет легче. Нет", - заявил он на командном пункте на восточном фронте. "Мы стреляем, пока не получим приказ остановиться".

Пока западные лидеры обсуждают потенциальное перемирие, на передовой продолжаются кровопролитные бои. Противостояние между Украиной и Россией не утихает, и обе стороны пытаются улучшить свои позиции, готовясь к дальнейшим переговорам. Администрация Трампа говорит о прогрессе в дипломатических усилиях, однако большинство военных и гражданских в Украине относятся к этому со скепсисом.

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Президент Владимир Зеленский предупреждает, что Россия готовится к новым наступательным операциям. "Они хотят оказать максимальное давление на Украину, а затем выдвигать ультиматумы с позиции силы", - заявил он на прошлой неделе.

Украина стремится не допустить превосходства РФ

Несмотря на численное и техническое преимущество россиян, украинские войска смогли остановить их продвижение и даже осуществляют локальные контратаки. Военные эксперты подтверждают, что темпы российского наступления значительно замедлились, хотя атаки на важные позиции продолжаются.

На передовой украинские военные объясняют свою устойчивость несколькими факторами: усовершенствованными оборонительными стратегиями, активным использованием беспилотников, быстрой адаптацией к новым угрозам и улучшением морального духа после назначения генерала Михаила Драпатого командующим сухопутными войсками.

"Эта война постоянно меняет правила", - отмечает полковник Палиса, - "Это означает, что мы постоянно должны адаптироваться. Каждый вечер, перед сном, мы уже должны планировать альтернативную стратегию на завтра".

Особенно жестокие бои продолжаются в восточном Донбассе, где Россия до сих пор не смогла полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Полковник Палиса контролирует оборонительную линию вблизи Покровска, где в прошлом году российские войска смогли продвинуться.

Однако, благодаря разумной тактике и активному использованию беспилотников, украинские силы смогли сдержать противника. "За последние три-четыре недели враг не продвинулся на этом направлении ни на метр", - отмечает он. "Сейчас можно сказать, что мы стабилизировали ситуацию".

Новые вызовы, новые тактики

Однако украинские военные сталкиваются с новыми вызовами, в частности, распространением российских беспилотников, которые используют ультратонкие волоконно-оптические кабели, что делает невозможным их нейтрализацию электронными средствами.

"Когда у них не было волоконной оптики, мы все еще могли передвигаться", - вспоминает полковник Палиса. Но после появления таких дронов его бригада потеряла около 10 машин за неделю.

"Это заставило меня понять, что мы должны полностью изменить наш подход и вообще отказаться от транспортных средств", - объясняет он.

Украинские войска адаптировали свои методы передвижения: вместо бронетехники теперь используются квадроциклы, багги или даже пешеходные маршруты. Военные носят специальные плащи, скрывающие тепловой след от дронов с тепловизорами. На стратегических маршрутах размещены защитные сетки, которые, по словам Палисы, сократили успешность вражеских атак более чем вдвое. Солдаты также стали чаще использовать снайперские винтовки.

Это создает своеобразный постапокалиптический ландшафт, где танки и бронетранспортеры сочетаются с гражданскими автомобилями, мотоциклами и квадроциклами, оборудованными защитными клетками и глушителями.

На передовой разговоры о мире выглядят как опасная иллюзия. Военные убеждены, что бои будут продолжаться до тех пор, пока война не станет слишком дорогой для Кремля, а Украина не получит достаточно сил для сдерживания агрессора.

"Мы боремся за право на жизнь", - отмечает командир 429-го полка беспилотных комплексов "Ахиллес" капитан Юрий Федоренко. "Американцы должны понять, что речь не идет о давлении на Украину к какому-то абстрактному миру. Такой мир невозможен - потому что не Украина начинала эту войну".

Переговоры о прекращении войны

Напомним, в начале марта Соединенные Штаты Америки остановили всю военную помощь и предоставление разведывательных данных Украине. Это решение было принято Дональдом Трампом после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

В Белом доме говорили, что хотят получить извинения от Киева. Также Украина должна была продемонстрировать Штатам "готовность к миру".

После переговоров между украинской и американской сторонами в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны России. Тогда же США возобновили военную помощь и обмен разведданными.

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